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11.11.2026 06:31:29
China Motor: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
China Motor hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 TWD, nach 1,47 TWD im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China Motor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,99 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 7,56 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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