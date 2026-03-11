|
11.03.2026 06:31:29
China Motor stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
China Motor äußerte sich am 10.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 1,57 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,35 TWD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China Motor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,15 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 7,05 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 5,47 TWD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,34 TWD je Aktie generiert.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,21 Prozent zurück. Hier wurden 32,09 Milliarden TWD gegenüber 39,24 Milliarden TWD im Vorjahr generiert.
