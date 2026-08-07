China Motor veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

China Motor stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

China Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,01 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,28 TWD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,67 Milliarden TWD, während im Vorjahreszeitraum 8,44 Milliarden TWD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at