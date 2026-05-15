China Motor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

China Motor lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,18 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,15 TWD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,42 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte China Motor einen Umsatz von 7,94 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at