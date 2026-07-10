Gap Aktie

Gap für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863533 / ISIN: US3647601083

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10.07.2026 04:36:14

China narrows AI gap with US as open-source shift could hit valuations: George Yeo

This could erode major LLM developers’ proprietary ‘moats’ and premium pricing powerWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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