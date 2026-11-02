China National Chemical Engineering: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

China National Chemical Engineering hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,19 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,82 Prozent auf 45,95 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 45,58 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at