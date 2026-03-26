China National Chemical Engineering stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China National Chemical Engineering hat am 25.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,37 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,300 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 53,82 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51,87 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,06 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,930 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 189,87 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 186,35 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 1,05 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 194,55 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at