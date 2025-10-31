China National Chemical Engineering veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

China National Chemical Engineering ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China National Chemical Engineering die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 CNY. Im Vorjahresviertel hatte China National Chemical Engineering 0,170 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 45,58 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,71 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at