China National Chemical Engineering: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

China National Chemical Engineering hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,25 Prozent auf 46,10 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44,65 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at