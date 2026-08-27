China National Electric Apparatus Research Institute A legte Quartalsergebnis vor

China National Electric Apparatus Research Institute A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,330 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,30 Milliarden CNY – ein Plus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China National Electric Apparatus Research Institute A 1,20 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at