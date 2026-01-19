China National Electric Apparatus Research Institute A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

China National Electric Apparatus Research Institute A hat am 16.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,38 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte China National Electric Apparatus Research Institute A 0,360 CNY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China National Electric Apparatus Research Institute A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,29 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,37 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,32 CNY gegenüber 1,15 CNY je Aktie im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat China National Electric Apparatus Research Institute A mit einem Umsatz von insgesamt 4,77 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,51 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 5,68 Prozent gesteigert.

