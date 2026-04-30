China National Electric Apparatus Research Institute A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

China National Electric Apparatus Research Institute A hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,310 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,25 Prozent auf 1,18 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,13 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at