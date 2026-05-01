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01.05.2026 06:31:29
China National Gold Group Gold Jewellery A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
China National Gold Group Gold Jewellery A hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,10 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 CNY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39,69 Prozent auf 15,34 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,98 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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