China National Gold Group Gold Jewellery A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

China National Gold Group Gold Jewellery A hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte China National Gold Group Gold Jewellery A 0,110 CNY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat China National Gold Group Gold Jewellery A mit einem Umsatz von insgesamt 9,55 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,08 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 52,42 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at