China National Medicines A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

China National Medicines A gab am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,610 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,71 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,56 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at