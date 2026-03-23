23.03.2026 06:31:29

China National Medicines A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

China National Medicines A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,690 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 13,09 Milliarden CNY gegenüber 12,57 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Bei einem Gewinn je Aktie von 2,65 CNY im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz lag bei 52,36 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 50,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 2,65 CNY sowie einen Umsatz von 52,47 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

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