China National Medicines A präsentierte Quartalsergebnisse

China National Medicines A hat am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 CNY, nach 0,650 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,17 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,92 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at