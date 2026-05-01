China National Nuclear Power: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

China National Nuclear Power hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,10 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China National Nuclear Power in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 18,92 Milliarden CNY im Vergleich zu 20,29 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,450 CNY beziffert, während im Vorjahr 0,460 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76,69 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 82,08 Milliarden CNY ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,492 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 80,18 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at