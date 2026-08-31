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31.08.2026 06:31:29
China National Nuclear Power gewährte Anlegern Blick in die Bücher
China National Nuclear Power veröffentlichte am 29.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,120 CNY je Aktie vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,93 Prozent auf 19,47 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,70 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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