31.10.2025 06:31:28
China National Nuclear Power verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
China National Nuclear Power gab am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 0,11 CNY. Im letzten Jahr hatte China National Nuclear Power einen Gewinn von 0,160 CNY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,66 Milliarden CNY – ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China National Nuclear Power 19,54 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,131 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 21,19 Milliarden CNY gelegen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
