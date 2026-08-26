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26.08.2026 06:31:28
China National Software Service: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
China National Software Service präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 CNY, nach 0,010 CNY im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 32,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,60 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,08 Milliarden CNY.
Redaktion finanzen.at
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