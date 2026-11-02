China National Software Service: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

China National Software Service präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 893,6 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 955,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at