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27.04.2026 06:31:29
China National Software Service gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
China National Software Service ließ sich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China National Software Service die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,100 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 1,90 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 199,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 635,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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