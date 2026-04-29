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29.04.2026 06:31:29
China Nerin Engineering A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
China Nerin Engineering A lud am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0,43 CNY gegenüber 0,120 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 368,4 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte China Nerin Engineering A einen Umsatz von 343,6 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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