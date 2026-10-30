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30.10.2026 06:31:28
China Nerin Engineering A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
China Nerin Engineering A präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 CNY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 386,6 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte China Nerin Engineering A einen Umsatz von 317,2 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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