China Nuclear Engineering A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

China Nuclear Engineering A hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

China Nuclear Engineering A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,14 Prozent auf 23,01 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 29,55 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at