China Nuclear Engineering A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

China Nuclear Engineering A hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 21,38 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,47 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at