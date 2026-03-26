China Oilfield Services: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

China Oilfield Services hat am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

China Oilfield Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,43 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,64 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,810 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,660 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 50,27 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 48,28 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at