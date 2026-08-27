China Oilfield Services: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

China Oilfield Services hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,24 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Oilfield Services 0,230 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,49 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,52 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at