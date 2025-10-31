China Oilfield Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

China Oilfield Services veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte China Oilfield Services ein EPS von 0,180 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 11,53 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,13 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at