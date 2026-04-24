China Oilfield Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

China Oilfield Services hat sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,18 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,30 Milliarden CNY – ein Plus von 4,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Oilfield Services 10,80 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at