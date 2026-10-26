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26.10.2026 06:31:29
China Oilfield Services: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
China Oilfield Services hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde mit 0,26 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,260 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,53 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,94 Milliarden CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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