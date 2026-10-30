China Pacific Insurance (Group): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

China Pacific Insurance (Group) hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 HKD. Im Vorjahresviertel waren 2,02 HKD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Pacific Insurance (Group) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 123,68 Milliarden HKD im Vergleich zu 118,33 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at