China Pacific Insurance (Group): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

China Pacific Insurance (Group) lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 USD. Im Vorjahresviertel hatte China Pacific Insurance (Group) 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,24 Prozent auf 15,77 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at