China Pacific Insurance (Group) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

China Pacific Insurance (Group) hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,18 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Pacific Insurance (Group) 1,07 HKD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,40 Prozent auf 110,71 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 98,50 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at