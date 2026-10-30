China Pacific Insurance (Group) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

China Pacific Insurance (Group) lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,58 CNY. Im letzten Jahr hatte China Pacific Insurance (Group) einen Gewinn von 1,85 CNY je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 106,33 Milliarden CNY, gegenüber 108,29 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,81 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at