China Pacific Insurance (Group): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

China Pacific Insurance (Group) hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 14,17 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte China Pacific Insurance (Group) 12,66 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at