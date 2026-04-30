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30.04.2026 06:31:29
China Pacific Insurance (Group) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
China Pacific Insurance (Group) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,04 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,00 CNY je Aktie erzielt worden.
China Pacific Insurance (Group) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 98,11 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 92,12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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