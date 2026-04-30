China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,14 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) 0,110 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 706,70 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 735,36 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at