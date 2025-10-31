China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Mit einem EPS von 0,07 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) mit 0,070 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 704,39 Milliarden CNY – eine Minderung von 2,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 722,78 Milliarden CNY eingefahren.

