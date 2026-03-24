China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) veröffentlichte am 23.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) ein EPS von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,35 Prozent auf 670,14 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 708,02 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,260 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) ein Gewinn pro Aktie von 0,420 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 2 828,05 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2 547,62 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at