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20.11.2026 06:31:28
China Pharma: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
China Pharma hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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