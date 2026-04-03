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03.04.2026 06:31:29
China Pharma präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
China Pharma hat am 01.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
China Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,400 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Pharma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,2 Millionen USD im Vergleich zu 1,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,740 USD. Im Vorjahr hatten -2,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,14 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4,53 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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