China Pharma: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

China Pharma hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,04 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat China Pharma im vergangenen Quartal 1,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Pharma 1,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at