China Pharma Aktie
WKN DE: A0LEE9 / ISIN: US16941T1043
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22.07.2026 17:20:21
China Pharma Shares Plunge 75% After Pricing Stock Offering
(RTTNews) - China Pharma Holdings, Inc. (CPHI) shares plunged $6.14, or 75.99 percent, to $1.96 on Wednesday, after the specialty pharmaceutical company priced a registered direct offering of 2.5 million common shares at $2.00 per share.
The stock opened at $2.89 and traded between $1.80 and $2.87 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $0.38 to $19.19. Trading volume reached 10.22 million shares, compared with an average daily volume of 3.88 million shares.
The offering is expected to generate gross proceeds of approximately $5 million, before placement agent fees and other expenses. China Pharma said it plans to use the net proceeds for working capital and general corporate purposes. The transaction is expected to close on or about July 23, 2026, with FT Global Capital acting as the exclusive placement agent.
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