KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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11.06.2026 13:09:00
China plant landesweites KI-Rechenzentrum-Netz für 295 Milliarden US-Dollar
China will in fünf Jahren rund 295 Milliarden US-Dollar in staatliche KI-Rechenzentren investieren und dabei vor allem auf heimische Chips setzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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