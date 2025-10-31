China Post Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China Post Technology A hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,16 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Post Technology A -0,260 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat China Post Technology A im vergangenen Quartal 376,9 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 82,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Post Technology A 206,4 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at