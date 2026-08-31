China Publishing Media A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

China Publishing Media A präsentierte in der am 29.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,40 Prozent auf 1,23 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,27 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at