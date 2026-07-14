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14.07.2026 12:23:29
China Purges Top Official Over Corruption and Sex Charges
Ma Xingrui is the third member of the Politburo to be purged since 2022. He once led the Xinjiang region and was previously head of China’s space program.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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