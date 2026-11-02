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02.11.2026 06:31:29
China Railway Construction A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
China Railway Construction A hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte China Railway Construction A 0,390 CNY je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 211,01 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 11,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 239,20 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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